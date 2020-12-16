Более тысячи жителей Челябинской области стали волонтерами во время пандемии коронавируса

Волонтеры помогают справиться с трудностями Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области набирает обороты волонтерское движение. Сегодня сотни добровольцев помогают тем, кто пострадал от коронавируса, возят пациентов, врачей, доставляют лекарства, отвечают на вопросы, которые тревожат жителей во время пандемии.

На сегодняшний день в Челябинской области официально в волонтерском движении участвуют более тысячи человек. И это число с каждым днем растет.

В начале пандемии возникла проблема с доставкой врачей к пациентам, выдаче лекарств тем, кто лечится на дому. Машин стало не хватать, так как количество вызовов резко увеличилось. Медорганизации заявляли общую потребность в 507 автомобилях. На сегодняшний день она полностью обеспечена: 97 автомобилей выделено органами местного самоуправления, 118 — предприятиями; 59 машин — управлением делами губернатора и правительства Челябинской области.

Появились даже автоволонтеры — добровольцы на своих автомобилях. Только через волонтерский центр «Единой России» зарегистрировались 233 добровольца, в числе которых есть и депутаты.

За детской поликлиникой района Северо-Запада в Златоусте закрепили студентку 3-го курса медицинского колледжа Аделину Гильмову.

— Очень ответственная и исполнительная девушка, занимается делением посетителей на здоровые и больные потоки, ответственно относится к своей работе за что мы ей очень благодарны, — рассказала старшая медсестра Елена Аристова.

Работают и колл-центры, которые принимают заявки, дают разъяснения тем, кто не может дождаться врачей, не знает, куда обратиться с симптомами ОРВИ или ковида. На их вопросы отвечают специалисты и 25 волонтеров.

В работе у специалистов колл-центра много заявок по доставке лекарств и продуктов. Напоминаем, многоканальный телефон 8(351)214 — 15 — 13, он работает с 8.00 до 20.00.

— Спасибо большое за то, что вы рядом и поддерживаете нас в столь непростое для всех медицинских организаций время. Мы высоко ценим оказанную помощь и выражаем уверенность, что только совместные усилия помогут справиться с общей проблемой и сохранить человеческие жизни, — обратился к волонтерам главный врач Горбольницы № 1 Копейска Алексей Алешкевич.

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