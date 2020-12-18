На набережной в Челябинске появились светящиеся качели

Качели мигают разными цветами Фото: кадр с видео

В Челябинске появилось еще одна модное место, где можно сделать красивые фотографии и удивить подписчиков в соцсетях. На обновленной набережной озера Смолино появились светящиеся качели. Глава Ленинского района Александр Орел выложил видео и рассказал, где искать качели.

— Новая набережная у медцентра ЧТПЗ (Новороссийская, 85 — Прим. ред.), — написал он в своем Instagram.

Подвесные качели и качели-балансиры также обещают поставить на набережной реки Миасс, возле Сада камней. Как украшают Челябинск к Новому году, смотрите в нашей подборке.

А между тем, обновление набережной Смолино в районе улицы Новороссийской продолжится. На днях челябинцам презентовали финальный проект ее реконструкции. Как и планировалось изначально, пространство разделили на три зоны: активную, тихую и центральную. С их наполнениями проектировщикам помогли определиться горожане, которые принимали участие в обсуждении. Рассказываем, как преобразится набережная, и где возьмут деньги на всю эту красоту.

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