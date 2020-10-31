Что творилось после взрыва в больнице Челябинска: 25 кадров, от которых сжимается сердце

Из больницы эвакуировали 158 пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мощный взрыв в центре Челябинска произошел в первой половине дня 31 октября 2020. Причиной стал пожар на кислородной станции возле больницы №2, где работает ковидный госпиталь. Огонь охватил балконы первого и второго этажа прилегающего здания, а взрывная волна выбила стекла в соседних домах и припаркованных автомобилях.

Из больницы эвакуировали 158 ковидных пациентов. Некоторые были в тяжелом состоянии и остро нуждались в специализированном оборудовании. Многие были пожилыми людьми и могли передвигаться только на каталке. Из здания вывели также 40 человек персонала. Помощь потребовалась и жильцам общежития, одного человека вывели с помощью автолестницы.

Наш фотокорреспондент Валерий Звонарев запечатлел, как была организована помощь пациентам и что происходило на месте ЧП.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Онлайн-трансляция с места ЧП - на нашем сайте.Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. После взрыва губернатор Алексей Текслер вел режим ЧС и поручил проверить все кислородные станции возле больниц. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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