В Челябинске штрафстоянку «эвакуировали» с незаконно занятого места

Штрафстоянка на Энгельса сама оказалась незаконной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске штрафстоянка, куда эвакуируют неправильно припаркованные авто, вернулась на старое место — на площадку возле ЧелГУ по улице Братьев Кашириных.

Если вы не обнаружили своего железного коня там, где оставили его, сотрудники ГИБДД советуют позвонить в дежурную часть: 7-28-60-10 и 7-28-60-11. Там скажут, был ли автомобиль эвакуирован.

— На стоянку по Братьев Кашириных автомобили увозят уже больше месяца, — уточнили в отделе пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В случае, если вашу машину эвакуировали еще раньше и вы до сих пор ее не забрали, также следует обратиться в дежурную часть.

Напомним, штрафстоянка, куда увозили неправильно припаркованные автомобили, сама оказалась незаконной. Вот такая ирония судьбы! Оказалось, что разрешений на землю не было и теперь мэрия Челябинска намерена взыскать 2,5 млн — так сказать «неосновательное обогащение».

Находчивые горожане даже задались вопросом: можно ли автомобилистам-нарушителям вернуть деньги? Так сказать, клин клином выбить. Но автоюрист ответил так: водитель может вернуть деньги только, если докажет, что ничего не нарушал и его авто эвакуировали незаконно.

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