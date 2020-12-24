Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда лидирует после короткой программы на Чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Макар Игнатов — второй, Марк Кондратюк — третий.Судьи поставили Коляде 102.48 балла. Он выполнил каскад с четверным тулупом. Правда, не все прошло гладко. Спортсмен споткнулся, но, как потом, признался, это произошло случайно.Макар Игнатов набрал 98.30 баллов. Он исполнил два четверных — сольный ритбергер и тулуп в каскаде с тройным тулупом. Технику судьи оценили высоко, но по сумме баллов Игнатов уступил Михаилу Коляде.Марк Кодратюк в короткой программе выполнил комплекс элементов с четверным сальховом, тройным акселем и каскадом из двух тройных прыжков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Открытие состоится 24 декабря. Главный организатор церемонии Диана Малышева приоткрыла тайны шоу в эфире радио «Комсомольская правда».Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru