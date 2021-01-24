К травле памятника Терешковой подключились челябинские депутаты

Депутаты требуют убрать памятник в парке имени Терешковой. Фото: Cheladmin.ru

Если раньше памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой в челябинском парке не давал покоя горожанам, то теперь к его обсуждению подключилась вся страна. А депутаты Челябинска вообще требуют заменить «беременную» Терешкову и Белку со Стрелкой.

— Я полностью согласна с критикой в адрес скульптуры. Она у меня вообще вызывает когнитивный диссонанс, — комментирует Mash депутат Елена Вахтина.

— Это некачественная работа. Скульптура, которая установлена, не совсем не походит на Терешкову. Нужно памятник убрать и поставить нормальный, — добавляет депутат Марсель Хазиев.

Еще в начале месяца известный фотограф Екатерина Рождественская раскритиковала памятник Валентине Терешковой. По ее мнению, скафандр, который лежит на коленях космонавта, сделал скульптуру беременной. Ее подписчики назвали памятник в Челябинске сестрой нововоронежской Аленки.

Челябинцы «оценили» «беременную» Терешкову еще в 2019 году, когда открылся отремонтированный Космопарк. Эксперты признали, что памятник лишен эстетических характеристик. Скульптор ошибся в пропорциях тела космонавта. Фигура не определяется как женская или взрослая, имеет пропорции ребенка или напоминает робота-игрушку. Пластическое решение примитивно и не отражает идею полета и устремленности ввысь. Откинутая рука слишком длинная и тонкая, шлем на коленях огромен.

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