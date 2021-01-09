Известный фотограф Екатерина Рождественская раскритиковала памятник первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, который установлен в парке ее имени в Челябинске. По ее мнению, скафандр, который лежит на коленях космонавта, сделал скульптуру беременной.— Издалека замысел гениального автора очевиден — женщина вернулась из космоса тяжело беременной... Гормональный разгул ожесточил черты ее некогда женственного лица, сковал члены, озлобил взгляд. Жесты стали непроизвольными и пугающими. Она вроде как кого-то зовет присесть рядом, но лицо ее говорит об обратном — «Не влезай! Убьет!», так в свое время писали на трансформаторных будках, — написала Екатерина Рождественская в Instagram.Не показались привлекательными и скульптуры Белки и Стрелки. Фотограф назвала их «монстриками» и «веселыми крокодилами, вылезающими из тины».Подписчики поддержали автора поста и уже окрестили скульптуру второй Аленкой. Помните этот жуткий памятник, который поставили в Нововоронеже, а потом убрали после жалоб местных жителей? Такая «Аленка» показалась всем слишком суровой. И позже она же стала мемом — какой год, такие и памятники. Так и с памятником первой женщине-космонавту в Челябинске. Фолловеры окрестили скульптуру «сестрой» Аленки.— Ну что ж, все страшнее и страшнее у нас памятники… Жуть сплошная, — пишут подписчики.— Она рукой показывает дистанцию 1,5 метра, пока не отменяли!,- смеются фолловеры.— Пока не прочитала текст,то так и подумала, что памятник наверное где-то около роддома, — пишет пользователь Iriska_belka_mama.«Беременную» Терешкову жители Челябинска «оценили» еще в 2019 году, когда открылся отремонтированный Космопарк. Эксперты признали, что памятник лишен эстетических характеристик. Скульптор ошибся в пропорциях тела космонавта. Фигура не определяется как женская или взрослая, имеет пропорции ребенка или напоминает робота-игрушку. Пластическое решение примитивно и не отражает идею полета и устремленности ввысь. Откинутая рука слишком длинная и тонкая, шлем на коленях огромен. А весной этого года неизвестные облили памятник зеленкой, приложив листок с надписью «Конституция».Первая в истории планеты Земля женщина-космонавт Валентина Терешкова совершила свой полет 16 июня 1963 года. 8 июня 1964 года у нее родилась дочь Елена. То есть, безвоздушное пространство на корабле «Восток-6» Валентина Владимировна покоряла не беременной.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru