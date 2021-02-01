Ирина Гехт о возможном росте заболеваемости после несанкционированных акций в Челябинске: «ОРВИ и ковид — достойная награда»

В масках вышли не все митингующие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня на брифинге по коронавирусу первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала о возможном росте заболеваемости из-за несанкционированных митингов. По ее словам, не исключено, что участвующие в акциях люди подхватят какую-нибудь болезнь.

— По тем снимкам, которые я видела, люди были в масках, — рассказала Ирина Гехт. — Будем надеяться, что это не приведет к серьезным вспышкам. Но эту ситуацию мы увидим через две недели. Но, конечно, скопление людей, выражение эмоций без масок для кого-то не останутся без последствий. После этих маршей ОРВИ и ковид — достойна награда. Я не исключаю возможности заболеваемости.

Напомним, 23 и 31 января в Челябинске прошли несанкционированные акции. Из-за митингующих пришлось перекрыть дороги в центре города, не обошлось и без задержаний. После митинга даже было возбуждено уголовное дело. О том, что происходило на улицах города 31 января, читайте и смотрите в нашем фоторепортаже.

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