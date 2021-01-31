Стенка на стенку и забрасывания снежками: что происходило на митинге в Челябинске 31 января 2021

Первыми задержали тех, кто выкрикивал лозунги.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В Челябинске, 31 января, прошел несанкционированный митинг. Его организаторы даже не пытались узаконить проведение акции, поэтому говорить, о том, что она была запрещена властями — неправильно. Участников предупреждали, что шествие незаконное и за это может грозить административная ответственность. Но толпу протестующих ничего не могло остановило. Если вы все пропустили, показываем в нескольких фото, что происходило на митинге в Челябинске 31 января 2021.
На несколько часов центр города был в оцеплении.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
К памятнику Курчатову были стянуты основные силы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Участников оказалось меньше, чем в прошлые выходные.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В толпе оказалось много молодежи и пенсионеров.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Задержанных провожали аплодисментами.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Когда еще в таком сопровождении прогуляются.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Затем толпа хлынула к улице Коммуны.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Толпу разделили так, что некоторым пришлось бежать по дворам.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А некоторым очень хотелось попасть к своим.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Даже забор не стал препятствием.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Силовиков пытались закидать снежками.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Противостояние разделялось ограждением.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
С провокаторами не церемонились.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Из-за митинга перекрыли улицы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Некоторые рванули через дорогу.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Протестовать из троллейбуса и теплее, и комфортнее.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В замес попала даже скорая помощь. К счастью, машину пропустили.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Поток людей разделили.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Ничего святого!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На Кировке митингующих уже ждали.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Игра в гляделки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А потом стенка на стенку.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Некоторые подумали, что началась Масленица, и в городе устроили молодецкие забавы.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Пока не начались задержания.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Среди задержанных оказалось много несовершеннолетних.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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