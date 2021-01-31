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Стенка на стенку и забрасывания снежками: что происходило на митинге в Челябинске 31 января 2021

Фоторепортаж «Комсомольской правды» о том, что происходило на митинге в Челябинске 31 января 2021
Сергей ГРУШАКОВ
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Первыми задержали тех, кто выкрикивал лозунги.

Первыми задержали тех, кто выкрикивал лозунги.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске, 31 января, прошел несанкционированный митинг. Его организаторы даже не пытались узаконить проведение акции, поэтому говорить, о том, что она была запрещена властями — неправильно. Участников предупреждали, что шествие незаконное и за это может грозить административная ответственность. Но толпу протестующих ничего не могло остановило. Если вы все пропустили, показываем в нескольких фото, что происходило на митинге в Челябинске 31 января 2021.

На несколько часов центр города был в оцеплении.

На несколько часов центр города был в оцеплении.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

К памятнику Курчатову были стянуты основные силы.

К памятнику Курчатову были стянуты основные силы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Участников оказалось меньше, чем в прошлые выходные.

Участников оказалось меньше, чем в прошлые выходные.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В толпе оказалось много молодежи и пенсионеров.

В толпе оказалось много молодежи и пенсионеров.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Задержанных провожали аплодисментами.

Задержанных провожали аплодисментами.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Когда еще в таком сопровождении прогуляются.

Когда еще в таком сопровождении прогуляются.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Затем толпа хлынула к улице Коммуны.

Затем толпа хлынула к улице Коммуны.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Толпу разделили так, что некоторым пришлось бежать по дворам.

Толпу разделили так, что некоторым пришлось бежать по дворам.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А некоторым очень хотелось попасть к своим.

А некоторым очень хотелось попасть к своим.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже забор не стал препятствием.

Даже забор не стал препятствием.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Силовиков пытались закидать снежками.

Силовиков пытались закидать снежками.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Противостояние разделялось ограждением.

Противостояние разделялось ограждением.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

С провокаторами не церемонились.

С провокаторами не церемонились.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Из-за митинга перекрыли улицы.

Из-за митинга перекрыли улицы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторые рванули через дорогу.

Некоторые рванули через дорогу.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Протестовать из троллейбуса и теплее, и комфортнее.

Протестовать из троллейбуса и теплее, и комфортнее.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В замес попала даже скорая помощь. К счастью, машину пропустили.

В замес попала даже скорая помощь. К счастью, машину пропустили.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Поток людей разделили.

Поток людей разделили.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ничего святого!

Ничего святого!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

На Кировке митингующих уже ждали.

На Кировке митингующих уже ждали.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Игра в гляделки.

Игра в гляделки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А потом стенка на стенку.

А потом стенка на стенку.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторые подумали, что началась Масленица, и в городе устроили молодецкие забавы.

Некоторые подумали, что началась Масленица, и в городе устроили молодецкие забавы.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока не начались задержания.

Пока не начались задержания.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Среди задержанных оказалось много несовершеннолетних.

Среди задержанных оказалось много несовершеннолетних.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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