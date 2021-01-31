Стенка на стенку и забрасывания снежками: что происходило на митинге в Челябинске 31 января 2021

Первыми задержали тех, кто выкрикивал лозунги. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске, 31 января, прошел несанкционированный митинг. Его организаторы даже не пытались узаконить проведение акции, поэтому говорить, о том, что она была запрещена властями — неправильно. Участников предупреждали, что шествие незаконное и за это может грозить административная ответственность. Но толпу протестующих ничего не могло остановило. Если вы все пропустили, показываем в нескольких фото, что происходило на митинге в Челябинске 31 января 2021.

На несколько часов центр города был в оцеплении. Фото: Кирилл САДЫКОВ

К памятнику Курчатову были стянуты основные силы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Участников оказалось меньше, чем в прошлые выходные. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В толпе оказалось много молодежи и пенсионеров. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Задержанных провожали аплодисментами. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Когда еще в таком сопровождении прогуляются. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Затем толпа хлынула к улице Коммуны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Толпу разделили так, что некоторым пришлось бежать по дворам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

А некоторым очень хотелось попасть к своим. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Даже забор не стал препятствием. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Силовиков пытались закидать снежками. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Противостояние разделялось ограждением. Фото: Кирилл САДЫКОВ

С провокаторами не церемонились. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Из-за митинга перекрыли улицы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторые рванули через дорогу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Протестовать из троллейбуса и теплее, и комфортнее. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В замес попала даже скорая помощь. К счастью, машину пропустили. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Поток людей разделили. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Ничего святого! Фото: Кирилл САДЫКОВ

На Кировке митингующих уже ждали. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Игра в гляделки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

А потом стенка на стенку. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Некоторые подумали, что началась Масленица, и в городе устроили молодецкие забавы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пока не начались задержания. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Среди задержанных оказалось много несовершеннолетних. Фото: Кирилл САДЫКОВ

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