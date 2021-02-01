После несогласованной акции в Челябинске возбуждено уголовное дело

На перекрестке улицы Энгельса и проспекта Ленина встало движение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После несанкционированного митинга 31 января в Челябинске возбудили уголовное дело. Эту информацию КП-Челябинск подтвердили в областном полицейском главке.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 267 УК РФ «Воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По нашей информации, поводом для возбуждения дела стала ситуация на улице Энгельса, когда протестующие заполонили весь перекресток с проспектом Ленина. Движение на этом участке полностью остановилось, пока толпа не прорвалась дальше.

Напомним, 31 января в Челябинске прошла несогласованная акция, на которой задержали 128 человек, в том числе несовершеннолетних. В центре Челябинска пришлось перекрыть дороги, периодически это делалось на разных улицах, по которым шла толпа людей. Не обошлось и без задержаний. О том, что происходило в Челябинске 31 января, читайте и смотрите в нашем фоторепортаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru