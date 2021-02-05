Логоцентр Wildberries за 2,5 млрд рублей построят вдоль трассы М-5 под Челябинском

Жители Миасса боятся, что город заполонят фуры. Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

Крупнейший интернет-магазин Wildberries передумал строить логистический центр за 2,5 миллиарда рублей под Миассом. Площадки вдоль трассы М-5 под Челябинском показалась представителям компании перспективнее. Оценивали их с точки зрения транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Место для реализации инвестиционного проекта в Челябинской области представители Wildberries ищут вместе с экономическим блоком областного правительства. Самыми готовыми и перспективными оказалась земля в районе Челябинска и поселка Атлян. Специалисты уже начали считать, в какую сумму обойдется подготовка этих площадок к строительству.

— Челябинская область заинтересована в реализации проекта такого крупного инвестора, — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук. — Очередная встреча позволила показать возможности региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается.

По словам заместителя гендиректора Wildberries Александра Маковеева, на Урале сосредоточено большое количество поставщиков и покупателей интернет-магазина. Открытие нового крупного склада позволит создать несколько тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку интернет-заказов и окажет поддержку местным предпринимателям. Они смогут оптимизировать свои логистические расходы, и это ускорит их выход в онлайн-сегмент рынка.

Изначально склад планировали построить в Миассе, но люди пожаловались Путину, и прокуратура начала проверку законности строительства. Местные жители переживают, что из-за логистического центра фуры заполонят город и будут ходить через центр, а дороги не выдержат такой нагрузки и начнется транспортный коллапс. Компания Wildberries тогда официально заявила, что окончательное решение еще не принято.

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