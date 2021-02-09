Стартовал суд над парой из Челябинска, которая выбросила в реку и инсценировала похищение семимесячного ребенка

Следующее заседание суда назначено на 18 марта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Челябинске стартовал суд над Татьяной Пупышевой и ее сожителем Евгением Гавриловым, которые в октябре 2020 года до смерти избили 7-месячного мальчика. Чтобы скрыть следы они выбросили его в реку и инсценировали похищение. Как сообщили КП-Челябинск в Калининском райсуде, на заседании было рассмотрено ходатайство о продлении срока содержания их под стражей. Паре грозит до 15 лет заключения.

История потрясла весь город.Татьяна Пупышева разыграла настоящий спектакль, уверяя всех, что ребенка украли. Вечером 22 октября 2020 года женщина обратилась с заявлением в полицию о похищении младенца. Она утверждала, что на нее напали грабители. Очнулась, а переноски с сыном, денег, ключей и телефона нет. По тревоге подняли десятки полицейских. Но слова женщины оказались ложью — вместе с сожителем она выдумала историю, чтобы замести следы. Молодая мать знала, что ребенок давно мертв. Тело обнаружили в реке Миасс недалеко от ТРК «Родник».

Мальчик родился в марте 2020 года в неблагополучной семье, и органы опеки изъяли его. Но летом 24-летняя мать мальчика попросила вернуть сына, так как якобы бросила пить. Малыша отдали, но прожил он с мамой и ее 29-летним сожителем всего пару месяцев.

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