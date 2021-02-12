«Комсомолка» своим примером призывает помочь людям, оставшимся без крова

Гуманитарную помощь и подарки волонтерам передала директор Челябинского филиала «Комсомольской правды» Екатерина Парфенова.

Медиагруппа «Комсомольская правда» — Челябинск» следит за жизнью проекта «Другая медицина» с момента его основания. Мы рассказывали вам, как никому неизвестный фельдшер Евгений Косовских начал помогать бездомным, как со временем его подопечные стали менять свою жизнь, как о Евгении узнали на другом континенте, и как он добился открытия клиники для всех нуждающихся.

Недавно мы вновь съездили на интервью к Евгению и, пообщавшись с ним, узнали, как тяжело бездомные переживают эту морозную зиму. Они спасаются от холода на теплотрассах, обустраивают лежанки из выброшенной на помойку ветоши, разводят костры. Но когда на термометре ниже -30, это малоэффективно. И на приемы к Доктору Жене бродяги приходят с обморожениями.

Волонтеры регулярно организовывают сбор теплых вещей для подопечных. Сотрудники «Комсомолки» тоже решили поучаствовать в нем. Собрали три мешка курток, свитеров, брюк, шапок и варежек. А также подарили центру помощи книги издательского дома «Комсомольская правда». Волонтеры смогут их читать сами и организовать буккроссинг для гостей проекта. Напомним, «Другая медицина» помогает не только бездомным, но и всем нуждающимся в доврачебной помощи. А также осенью в доме проекта стартовала «Школа здоровья» и йога для бабушек.

Вы тоже можете поддержать проект! Список необходимых вещей и реквизиты для переводов — по ссылке.

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