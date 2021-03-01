Меру пресечения Извекову избрали 19 февраля Фото: Сергей СОТНИКОВ

Стало известно, что вице-мэр Челябинска Олег Извеков подал апелляцию на решение посадить его в СИЗО. Информацию об этом подтвердили в Центральном районном суде.

— Апелляционная жалоба поступила 24 февраля, — уточнили в суде.

Рассматривать ее будет Челябинский областной суд, однако заседание по этому вопросу еще не назначено.

Напомним, заместителя главы города задержали 18 февраля. По версии следствия, он получил взятку в крупном размере. В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». В январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание. 19 февраля в центральном районном суде состоялось заседание, на котором было принято решение отправить Извекова в СИЗО на два месяца. На заседание не допустили прессу.

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