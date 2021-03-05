Прокуратура проверит цех в Златоусте, где прогремел взрыв

Взрыв произошел при разгрузке

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований охраны труда ы «Уральской сталелитейной компании», где сегодня утром взорвался газовый баллон.

— При разгрузке газовых и кислородных баллонов произошел хлопок газа в одном из баллонов, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, надзорное ведовство проконтролирует исполнение законодательства о защите прав двоих несовершеннолетних детей погибшего рабочего. Напомним, 54-летний мужчина — многодетный отец. Мы поговорили с министром социальных отношений о том, что их ждет.

Как рассказал ранее глава Златоуста Максим Пекарский, сотрудники предприятия могли допустить нарушения при транспортировке опасного груза, либо нарушить правила безопасности при разгрузке.

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