Ирина Буторина рассказала, что ждет детей отца-одиночки, погибшего при взрыве на заводе в Златоусте

Ирина Буторина выехала в Златоуст по поручению губернатора. Фото: Pravmin74.ru

Несовершеннолетних детей 54-летнего отца-одиночки, погибшего 5 марта в результате взрыва на сталелитейном предприятии в Златоусте, могут оставить в семье. Об этом министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина сообщила корреспонденту КП-Челябинск.

— В семье есть взрослые старшие дети и, насколько я сейчас владею информацией, у погибшего есть «гражданская» супруга, — рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинск Ирина Буторина. — Мы примем все необходимые меры реабилитации. Думаю, что семья просто сохранится. Мы окажем всю необходимую помощь: по закону установим необходимую опеку над несовершеннолетними детьми и назначим все необходимые выплаты.

Известно, что погибший отец-одиночка воспитывал шестерых детей. Четверо из них — взрослые, двое — несовершеннолетние. Им 16 и 13 лет, их пол и судьба матери в настоящее время неизвестны.

— Пока не уточняла эту информацию, — сказал Ирина Буторина. — Подробности смогу дать после того, как поработаю в Златоусте. Сейчас нахожусь в пути.

В Златоуст Ирина Буторина выехала для обсуждения дальнейшей судьбы осиротевших детей по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона выразил соболезнования близким погибшего и пообещал оказать материальную помощь семье отца-одиночки.

Взрыв в одном из цехов ООО «Уральской сталелитейной компании» на улице Чехова, 3 прогремел утром 5 марта. Произошла разгерметизация баллона. На место выехали все спецслужбы. Погиб отец-одиночка, воспитывающий шестерых детей. Ему было 54 года. Четверо из детей — взрослые, двое — несовершеннолетние 16 и 13 лет.

В результате ЧП пострадали четыре человека.

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