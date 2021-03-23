В Челябинске снова закрасили портрет Бориса Рыжего на фасаде дома

Портрет Бориса Рыжего останется только на фото. Фото: Ринат Ребров

На фасаде дома возле остановки «Плеханова» закрасили портрет Бориса Рыжего, передает корреспондент КП-Челябинске. Сейчас на этом месте просто белая стена.

— Это закрасили мы, — подтвердили в управляющей компании «Созвездие». — Было обращение одного из собственников.

Напомним, граффити появилось в прошлом году. Именно в доме № 149 по улице Свободы жил Борис Рыжий с 1974 по 1980 годы. Через полтора месяца его закрасили, но оставили послание. В феврале рисунок восстановили, но жители дома высказались против. Дескать, с ними никто не согласовывал. Тогда в управляющей компании сообщили, что закрасят портрет, как только будут позволять погодные условия.

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