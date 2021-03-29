Власти потратят более миллиарда рублей на покупку 30 новых трамваев для Челябинска

Все вагоны появятся в городе до конца 2021 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Власти Челябинской области потратят более миллиарда рублей на покупку новых трамваев. Такая информация появилась на сайте госзакупок, где разместили аукцион. Всего будет куплено 30 новых низкопольных вагонов вместимостью не меньше 150 человек — цена одного составляет 35,5 млн рублей.

Общая сумма, которую власти готовы потратить на новые трамваи, равняется 1, 065 млрд рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 12 апреля, победителя огласят на следующий день. По условиям контракта, он должен будет поставить первый десяток новых трамваев уже к 1 сентября, а остальные вагоны — до конца 2021 года.

Все вагоны будут оформлены единым стилем из жемчужно-белого и бирюзово-зеленого цветов — об этом ранее сообщали в Министерстве дорожного транспорта. О том, чем будут оснащены новые трамваи, в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» рассказывал губернатор региона Алексей Текслер. Полное интервью с главой региона читайте в нашем материале.

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