Челябинск попал в список самых бестактных городов России и занял в нем почти последнее время

Всего в списке помимо Челябинска числится 20 городов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Челябинска уже привыкли к тому, что их город постоянно попадает в антирейтинги различных исследовательских агентств и прочих ведомств. В столице Южного Урала то фиксируют высокий уровень ненависти к мигрантам, то выявляют повышенный интерес к психотерапии из-за депрессии. Ну и, конечно же, неизменным остается проблема экологии, которая из год в год обсуждается экспертами не только в самом областном центре, но и во всем регионе.

Однако не все в Челябинске так плохо. Аналитики информационного агентства Zoom Market недавно провели исследование, после которого составили список самых бестактных городов России. Выяснилось, что столица Южного Урала в этом антирейтинге заняла 19 место из 21, обогнав Москву и Владивосток.

— Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, случается, что вы вмешиваетесь в чужие разговоры без приглашения? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца, не перебивая? Вы любите давать советы, в том числе малознакомым людям? — сообщили в исследовательском агентстве Zoom Market. — Опрос проводился по методу личных и телефонных интервью в 21 городе РФ. Общая выборка составила 2520 респондентов старше 18 лет.

Самыми бестактными городами были признаны Ростов-на-Дону, Воронеж и Сочи. Согласно исследованию, 23% опрошенных рассказали, что могут вмешаться в чужой разговор без приглашения, а 67% респондентов сообщили, что стараются дослушать своего собеседника до конца без перебиваний. А вот 86% участников исследования заявили, что готовы в случае необходимости дать совет малознакомым людям.

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