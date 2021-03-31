Текслер и Рогозин обсудили перспективы УКВЗ и ракетного центра

Губернатор Алексей Текслер и генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Фото: gubernator74.ru

Накануне, 30 марта, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Обсудили перспективы развития предприятий ГК, расположенных в нашем регионе.

По сообщению пресс-службы губернатора, одним из вопросов стал проект АО «Государственный ракетный центр Макеева» (Миасса). Он реализуется в рамках Уральского научно-образовательного центра. НОЦ, напомним, создан, в 2019 году. В него вошли ведущие вузы и научные центры Челябинской, Свердловской, Курганской областей.

Обсудили вопрос развития градообразующего для Златоуста предприятия «Златмаш» и АО «УКВЗ», ключевого для моногорода Усть-Катав. Кстати, Усть-Катавский вагоностроительный завод может стать поставщиком трамваев для Челябинска. До конца года для города по решению губернатора приобретут 30 современных комфортабельных вагонов, уже объявлен конкурс.

УКВЗ, кстати, выполняет большой заказ для Москвы. В течение 2021-22 гг вагоностроительный завод поставит в столицу 90 трамваев.

Напомним, сегодня губернатор Челябинской области доложит президенту Путину о финансовом состоянии регионов на совещании с кабмином.

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