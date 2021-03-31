Региональный экологический стандарт Челябинской области представят на Невском конгрессе

Алексей Текслер представит региональный экологический стандарт на Невском международном экологическом форуме. Фото: gubernator74.ru

В среду, 31 марта, на «Часе региона» в Совете Федерации председатель Валентина Матвиенко отметила важность принятого в Челябинской области регионального экологического стандарта. Спикер верхней палаты парламента рекомендовала познакомить с документом руководителей субъектов страны.

В Сенате, напомним, с 29 по 31 марта проходят Дни Челябинской области. Делегацию Южного Урала возглавляет губернатор Алексей Текслер.

Региональный экологический стандарт разработан и принят по поручению губернатора Алексея Текслера. Он содержит требования к деятельности промышленных предприятий и носит добровольный, но, в тоже время, и обязательный характер.

— Здоровье людей напрямую связано с экологической обстановкой. Этот вопрос всегда был актуален для Челябинской области и пока таковым остается. К сожалению, в период интенсивной индустриализации мало думали о влиянии производства на окружающую среду. Сегодня мы обязаны ликвидировать накопленный за долгие годы ущерб. Мы видим, что региональная команда активно действует в этом направлении, стремясь приучить бизнес к ответственному отношению к природе, здоровью, благополучию граждан. Это совпадает с нашей позицией, здесь вы можете рассчитывать на нашу поддержку, — сказала Матвиенко.

Нормы регионального экологического стандарта на Южном Урале даже строже федеральных, подчеркнула Матвиенко.

— Это интересный опыт, и я предлагаю вам поделиться им на Невском международном экологическом конгрессе. Считайте это официальным приглашением, — обратилась спикер Совфеда к губернатору Челябинской области.

Невский международный экологический конгресс пройдет 27-28 мая в Санкт-Петербурге.

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