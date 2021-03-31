«Медики встали в очередь»: Текслер выступил на «Часе региона» в Совфеде

Алексей Текслер участвовал в заседаниях большинства комитетов Совфеда. Фото: gubernator74.ru

В среду, 31 марта, губернатор Алексей Текслер выступил в Совете Федерации на заседании «Час региона» в рамках Дней Челябинской области.

В том числе, глава региона рассказал о рекордном строительстве в пригороде Челябинска современного инфекционного центра.

— Прошлый год был непростым, мы все приняли вызов пандемии. При этом мы отказались от жесткого локдауна. Все базовые предприятия продолжили работу, обеспечив санитарно-эпидемический контроль. Ситуацию 2020 года мы использовали и как дополнительную возможность для развития здравоохранения. Плюсом к нашим первоначальным планам за два с половиной месяца построили инфекционную больницу на 500 коек, с прицелом и на постковидное время. Завершаем еще одну очередь, на 250 коек. Региону нужны новые современные больницы для повышения качества и доступности медицины. Нужны они и медикам: мы видели, как врачи выстраивались в очередь, чтобы работать в современнейшей больнице, — сказал Текслер.

Глава региона попросил поддержки по включению в федеральную инвестпрограмму проекты многопрофильных больниц в Магнитогорске и Златоусте.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила губернатора за высокую организацию Дней Челябинской области, за содержательные выступления и активную работу с комитетами Совфеда и заявила о поддержке Сенатом предложений, прозвучавших от делегации Южного Урала.

— Важно, что сам губернатор принял участие в заседании большинства из 10 прошедших комитетов. Это говорит о заинтересованности выстраивать совместную работу. Важно, что вы справедливо гордитесь своими достижениями и открыто говорите о проблемах, которые есть в регионе и характерных для других субъектов РФ, — сказала Матвиенко.

Так, Матвиенко гарантировала поддержку инициативы губернатора Челябинской области о продлении действия программы льготной ипотеки. Отметила высокие темпы, набранные на Южном Урале по программе расселения ветхо-аварийного жилья, строительство школ и детских садов.

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