Из-за провала грунта в Челябинске перекроют проезд по улице Чайковского

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на улице Куйбышева, где на прошлой неделе обвалился асфальт, перекроют сквозной проезд по улице Чайковского на участке от Комсомольского проспекта до Куйбышева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

— При движении по улице Куйбышева со стороны северо-запада водителям разрешен поворот налево на улицу Мастеровую, и направо в сторону Комсомольского проспекта по улице «Малой Чайковского», — уточнили в ГИБДД города.

Водителям транспортных средств необходимо заблаговременно планировать маршрут с учетом введенных ограничений.

Коммунальная авария, о которой идет речь, произошла вечером в четверг, 8 апреля. После ЧП было перекрыто движение на проблемном участке от улицы Чайковского до улицы Косарева. В пятницу стало известно, что жильцов дома эвакуируют в срочном порядке. Им было предложено временное жилье в связи с высоким уровнем шума и вибраций от работающей техники.

Сегодня на аппаратном совещании заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов доложил, как проходят восстановительные работы. Сейчас там сделан временный отводной коллектор. Всего на устранение последствий уйдет до двух недель.

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