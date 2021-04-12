Фирма из Сочи выполнит работы по обслуживанию челябинского метро

Подрядчик выполнит работы за 171 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Челябинска определилась с подрядчиком, который выполнит работы по обслуживанию метро. На сайте Госзакупок уже известно о победителе торгов. Ей стала фирма из Сочи «Южное горно-строительное управление».

За свои услуги подрядчик потребовал 171 млн рублей, хотя стартовая цена контракта составляла 199 млн. Основными конкурентами фирмы из Сочи на прошедшем аукционе были екатеринбургские компании «Спецподземстрой» и «Сити Билдинг».

Согласно контракту, «Южное горно-строительное управление» должно выполнить строительно-монтажные работы на первом спусковом участке от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». Завершить этот участок фирма обязана до конца года.

Ранее был объявлен аукцион на сумму почти в четыре раза меньшую — 49 млн рублей. УФАС дважды отменяла его итоги.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось о том, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок. Однако в декабре 2020 года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать, но только при поддержке федерального бюджета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru