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Общество1 апреля 2021 8:51

В Челябинске снова отменили итоги аукциона по строительству метро после того, как мэрия проигнорировала предписание УФАС

Антимонопольщики возбудили административное дело
Алена МЫЗГИНААлена МЫЗГИНА
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Начальная цена была 49,7 млн рублей, «Челябметрострой» предложил 36,9 млн рублей. Фото: Александр Егоров/twitter.com

Челябинское УФАС нашло нарушения в закупке на строительство первого участка линии метрополитена от станции «Тракторозаводская» до станции «Проспект Победы». Об этом в ведомстве сообщили КП-Челябинск.

— Выдано предписание об отмене протокола рассмотрения вторых частей заявок, — уточнила пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

Она добавила, что это уже второе предписание, предыдущее было не исполнено — поэтому УФАС возбудил административное дело. Закупку на 49,7 млн руб. объявило управление капитального строительства администрации Челябинска. С жалобой в конце марта в УФАС обратился «Челябметрострой». Как прокомментировал ситуацию генеральный директор компании Валерий Мочалкин — читайте в нашем материале.

Как рассказала КП-Челябинск заместитель руководителя Челябинского УФАС России Влада Ливончик, споры вокруг закупок на строительство метро в Челябинске возникают не первый раз.

— Нарушения, которые усматривались заявителем в прошлом и позапрошлом году, касались наличия лицензии у участников на работу со сведениями, представляющими гостайну, — пояснила Влада Ливончик. — Суд около года рассматривал этот спор.

По ее словам, суд установил, что в данном виде работ нет риска передачи гостайны, но «Челябметрострой» настаивал на этом пункте. По сути, требование к наличию нескольких лицензий создает для некоторых компаний преимущественные условия в торгах.

В марте 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер в интервью радио «Комсомольская правда» рассказал о судьбе метро.

— Сейчас ведутся переговоры с проектировщиками, чтобы понять, как старый проект метро, который уже не отвечает современным транспортным задачам, модернизировать, вписать в новую концепцию и оптимизировать расходы. В общем, засыпать мечту о метро я не намерен и считаю, что будущее у челябинского метрополитена есть, — рассказал Алексей Текслер.

Напомним, в январе прошлого года сообщалось о том, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок. Однако в декабре 2020 года министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать, но только при поддержке федерального бюджета.

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