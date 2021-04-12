В Челябинске на улице Куйбышева снова просел асфальт

Именно с появлением этой ямы ситуация на улице Куйбышева стала гораздо серьезнее. Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Проблемы с дорожным полотном на улице Куйбышева продолжают становиться серьезнее. Вечером, 12 апреля, образовалось новое обрушение асфальта. Власти города уже устраняют эту проблему.

В СМИ также появилась информация, что в ближайшее время МЧС развернет оперштаб на месте происшествия. Однако в мэрии города это опровергли.

— На улице Куйбышева с 9 апреля работает городской штаб по ликвидации последствий разрушения. Информация о работе комиссии по чрезвычайным ситуациям не соответствует действительности, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что они ведут мониторинг ситуации на улице Куйбышева. Какие меры будут ими будут предприняты в дальнейшем, решат только завтра.

Сегодня днем, 12 апреля, из-за просадки асфальта было перекрыто движение по улице Чайковского на участке от Комсомольского проспекта до Куйбышева. Власти Челябинска заявили, что на устранение всех проблем понадобится до двух недель.

Коммунальная авария на улице Куйбышева произошла вечером в четверг, 8 апреля. В пятницу стало известно, что жильцов дома эвакуируют в срочном порядке. Им было предложено временное жилье в связи с высоким уровнем шума и вибраций от работающей техники.

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