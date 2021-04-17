В Челябинске началось скандальное благоустройство сквера у ДК «Строителей»

Фото: читатель КП-Челябинск

В Металлургическом районе Челябинска подрядчик приступил к работам по благоустройству сквера у ДК «Строителей» по Шоссе Металлургов, 70б. В настоящий момент на территории культурного учреждения работает спецтехника.

— Огородили все волчатником, снимают старые плиты и асфальт прямо сейчас, — сообщил читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Согласно проекту челябинских архитекторов, в сквере сохранят композиционные решения, принятые при строительстве дворца культуры. Власти обещают, что благоустройство не нарушит исторический ансамбль площади перед зданием ДК, при этом у места появятся новые функции.

Фото: читатель КП-Челябинск

Фото: читатель КП-Челябинск

Кроме того, подрядчиком запланированы работы и по ремонту самого дворца культуры — будет улучшено состояние покрытий и подпорных стен, а также восстановлены ступени и гранитная кладка.

Именно так по замыслам архитекторов должен выглядеть сквер после завершения работ. Фото: управление архитектуры Челябинска

Напомним, в октябре 2020 года УФАС приостановило аукцион по благоустройству сквера возле ДК «Строителей» из-за поступившей жалобы от потенциального подрядчика. Фирма «ТехСтройПартнер» указала, что заказчик (администрация Металлургического района) допустил нарушения при составлении контрактов. Но после проверки антимонопольное ведомство признало жалобу необоснованной.

Это не первый скандал, связанный со строительством возле здания дворца культуры. Ранее на территории учреждения хотели построить аптеку. Ради этого вырубили деревья в сквере, но местных жителей такое решение возмутило, и начались разбирательства. В итоге стройку отменили.

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