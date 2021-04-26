СК проверит обстоятельства смерти байдарочника, утонувшего на реке Ай в Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/ vk.com

Сегодня, 26 апреля, трагическим концом завершились поиски байдарочника, который пропал на реке Ай в Челябинской области. Его мертвое тело обнаружили спасатели. Следственный комитет уже начал проверять обстоятельства гибели мужчины.

— По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, второй мужчина, находившийся в лодке, смог выбраться на берег, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков, — В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, мужчина упал в ледяную воду с перевернувшейся байдарки. В лодке были два человека. Выплыть удалось только одному. Приятели вызвали спасателей, но когда сотрудники поисковой службы прибыли на место, отдыхающие собрались и уехали домой. Позже на ветках подтопленных кустов обнаружили спасательный жилет пропавшего мужчины. Из-за большого уровня воды поиски байдарочника останавливались.

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