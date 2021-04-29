Алексей Текслер выступит с обращением к Законодательному Собранию

Алексей Текслер обратится к Законодательному Собранию Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит с ежегодным обращением к Законодательному Собранию. Как сообщает пресс-служба главы региона, событие запланировано на 25 мая.

Этот формат содержит аналитику — подводятся итоги минувшего периода и ставятся цели и задачи — текущие и на перспективу.

В прошлом году губернатор обратился к депутатам 25 июня. Мероприятие прошло в форме видеоконференцсвязи из-за непростой ситуации с коронавирусной инфекцией.

Обращение было посвящено, в основном, стратегии борьбы с ковидом: сколько открыто коек в регионе, какие меры предприняты для стабилизации ситуации в экономике и сохранению рабочих мест.

Кроме того, губернатор обозначил девять шагов развития региона. Так, он анонсировал запуск системы мониторинга воздуха. Сообщил, что Челябинск и Магнитогорск свяжет скоростная электричка «Ласточка» и пр.

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