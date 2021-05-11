«Их гибель болью отозвалась в сердцах жителей Челябинской области»: Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Алексей Текслер направил телеграмму Рустаму Минниханову Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования жителям Татарстана в связи с ЧП в казанской школе № 175.

— Гибель школьников и сотрудницы учебного заведения болью отозвалась в сердцах жителей Челябинской области и всей России. Искренне разделяю горечь непоправимой утраты и скорблю вместе с родными и близкими жертв, — говорится в правительственной телеграмме президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Затем на совещании с представителями муниципалитетов глава региона поручил усилить пропускной режим в школах.

Напомним, ЧП в Казани утром 11 мая. В здание зашел молодой человек. Он был вооружен автоматом. Попытавшийся остановить его охранник и уборщица были убиты. Нападавший поднялся на третий этаж и взял детей в заложники. По словам очевидцев, в здании также прогремел взрыв. Дети начали спасаться через окна.

В первых официальных данных сообщалось, что погибли учительница и семеро детей, еще 20 человек пострадали. Нападавших, по уточненным данным, было двое. Им 17 и 19 лет. Один из стрелков задержан на крыльце здания, второй — ликвидирован силовиками.

В минобре Челябинской области уже заявили, что пройдет волна проверок. КП-Челябинск узнала в министерстве образования региона, какими средствами антитеррористической защиты оборудованы учреждения и сколько денег чиновники планировали направить на безопасность детей до ЧП.

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