На площади в центре Челябинска открыли сезонную ярмарку. В 17 фотографиях показываем, как это было

На площади Революции, несмотря на пасмурную погоду, было многолюдно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска в субботу, 5 сентября, открыли временную сезонную ярмарку. На площади Революции теперь официально продают тапочки, варежки, мед, овощи, фрукты и натуральную косметику. Фотокорреспондент КП-Челябинск Валерий Звонарев побывал на открытии, и, судя по снимкам, людей не очень-то и смущает базар у памятника Ленину. Впрочем, смотрите сами.

Даже царь пришел... Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

... со скоморохом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И это неудивительно: когда еще на главной площади города арбузик с дынькой купишь? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев говорит, что 20 павильонов мэрия закупала для организации пасхальной ярмарки у ледовой арены «Трактор». Из-за коронавируса ее проведение отменили, поэтому киоски смонтировали на площади Революции.

— Нам бы не хотелось, чтобы она напоминала базар, — объяснил Сергей Авдеев. — Судя по настроению ребят, которые лазают по камням времени и фотографируются рядом со стогами сена, нам это удалось.

Современности ярмарке, по задумке чиновников, добавляют камни и сено. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Их горожане активно используют для фотосессий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Песикам тоже нравится (но это не точно). Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Молодежь на ярмарку привлекают граффити-площадкой и фуд-траками с горячим питанием.

Давненько на площади Революции нельзя было отведать фаст-фуда. С возвращением! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Перекусить можно за такими стильными столиками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А этот яркий автомобиль с цветами поставили специально для фотосессий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изначально челябинские власти заявляли, что на ярмарке люди смогут купить фермерские продукты по доступным ценам. Оказалось, что ассортимент товаров намного шире.

Здесь можно купить тапочки, чтобы ножкам было тепло. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И даже стильные норковые варежки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но овощи тоже продают. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Девушку можно понять — масочный режим в регионе действует до сих пор. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Винограда надо? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если соберетесь на площадь Революции за покупками, прихватите тележку. За совет не благодарите, мы его подсмотрели. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не переживайте, если сегодня у вас не получится сюда прийти. Вот это вот все здесь будет работать до конца декабря. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Открытия ярмарки челябинцы ждали в прошлые выходные. Но монтировать киоски начали лишь в начале этой недели.

«Комсомолка» пообщалась с челябинской рукодельницей Любовью Берг, которая успела взять в аренду несколько павильонов. Читайте ответы на 5 вопросов о ярмарке — в материале КП-Челябинск.

Торговля на площади Революции — тема не новая. В 90-е там был рынок, где продавали все от свежего молока до китайских кроссовок. Вместе с экспертами обсудили, вернутся ли 90-е и обратились к европейскому опыту. Также мы попросили челябинцев разного возраста вспомнить, каким был рынок в перестройку

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