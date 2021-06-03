Поехали: на ПМЭФ-2021 Текслер обсудил тему обновления парка общественного транспорта Челябинска

Поставка новых автобусов стала темой встречи губернатора и директора дивизиона «Русские автобусы — Группа ГАЗ» Николая Одинцова. Фото: gubernator74.ru

Встреча губернатора Челябинской области Алексея Текслера и директора дивизиона «Русские автобусы — Группа ГАЗ» Николая Одинцова состоялась на площадках Петербургского международного экономического форума-2021.

Как сообщает пресс-служба главы региона, обсудили вопросы обновления автобусного парка общественного транспорта в Челябинске.

Курс, взятый губернатором Алексеем Текслером на модернизацию системы общественного транспорта в миллионном городе, сохраняется. В марте, напомним, во время Дней Челябинской области в Совете Федерации важный для города вопрос получил поддержку.

Наша область имеет положительный опыт работы с «Группой ГАЗ». Два года назад автозавод ЛИАЗ поставил в Челябинск 33 низкопольных автобусов большого класса на компримированном природном газе.

В прошлом году куплено 29 низкопольных автобусов большого класса на экологически чистом топливе. В 2020 году в Челябинск также прибыли семь первых автобусов большого класса от ЛИАЗ на сжиженном природном газе.

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