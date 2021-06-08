Блогер из Челябинской области рассказал Ивану Урганту, как стал популярным

Дмитрий заметно волновался, но чувство юмора не растерял. Фото: скрин видео "Вечерний Ургант"

Вчера, 7 июня в программе «Вечерний Ургант» блогер из Челябинской области Дмитрий Масленников рассказал, как получил золотую медаль, где учился и как стал популярным.

Иван Ургант представил Дмитрия Масленникова как самого популярного видеоблогера страны — у него 10,4 млн подписчиков. Общаясь с ведущим, Дмитрий заметно нервничал, но все-таки шутил. Поделился он и тем, как стал блогером.

— Я золотой медалист, выиграл Всероссийскую олимпиаду по экономике. А потом без экзаменов поступил в Финансовый университет при правительстве РФ, — рассказал Масленников.

На что Иван Ургант вставил шпильку:

— А на экономический форум поехал Даня Милохин…

— Прокол, — нашелся с ответом блогер.

Дима Масленников: "Все прошло шикарно". Фото: скрин видео "Вечерний Ургант"

Он рассказал, что по специальности трудился всего три дня. Хоть ему и нравилась экономика, но понял, что к 30 годам поседеет и будет неуравновешенным с такой работой.

— Снимать и монтировать я люблю с детства, — добавил блогер. — Родители воспринимали это как хобби. Мама юрист и отец физик-ядерщик были против моего решения бросить работу по специальности. Но все изменилось, когда мама увидела меня на премии МузТВ три года назад.

Анонсируя выпуск «Вечернего Урганта» в своем Instagram, Дима Маслеников рассказал, что съемки прошли шикарно, «эмоции зашкаливают и сердце стучит».

Дмитрий Масленников — ютьюбер-выживальщик и любитель «заброшек». Последний раз мы писали о том, что уроженец Усть-Катава участвовал в съемках передачи «Последний герой» на телеканале ТВ-3.

В декабре 2020 года Дима Масленников снялся в новом клипе Ольги Бузовой и DAVA на песню «Снежинки». Ролик длится аж семь минут, в нем рассказывается предновогодняя история любви. Что касается нашего земляка, то он сыграл младшего брата Давы, ворвавшись на место действие с экранной мамой Мариной Федункив.

В январе его блог попал в двадцатку самых популярных YouTube-каналов 2020 года. Топ составила компания «Медиалогия». Канал Димы занял 10 место в рейтинге.

Дима Масленников родился в Усть-Катаве Челябинской области, а в 2001 году переехал в Москву вместе с семьей. В 2014 он начал свою блогерскую деятельность и приобрел популярность благодаря мистическим видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru