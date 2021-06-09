Челябинский суд заново рассмотрит иск бывшего главы Миасса против Следственного комитета

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Седьмой кассационный суд отменил решение Калининского районного суда, который отказал бывшему главе Миасса в иске против Следственного комитета. Весной прошлого года пресс-секретарь СУ СКР по Челябинской области рассказал журналистам, что Станислав Третьяков пытался сбежать от следователей. Опровержения этих слов экс-мэр теперь и добивается.

— Процесс был интересен тем. что в суде пресс-служба СК заняла позицию , что, разговаривая с журналистами, они не сообщают достоверную информацию, а лишь высказывают свои предположения, ответственность за публикацию которых несут журналисты, — рассказал адвокат бывшего мэра Сергей Колосовский.

После Калининского районного суда дело отправилось в облсуд, но и там было отказано в иске. Однако сегодня прежние решения были отменены, поэтому дело снова рассмотрят в суде первой инстанции.

Напомним, Станислава Третьякова задержали 7 ноября 2018 года, тогда же и возбудили уголовное дело. Его подозревают в получении взятки.

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