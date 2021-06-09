В Троицке найдут замену мэру, обвиняемому в превышении должностных полномочий

В настоящий момент Александр Виноградов находится под домашним арестом. Фото: vk.com / Администрация города Троицка Челябинской области

В Челябинской области мэр Троицка Александр Виноградов исполнил решение суда об отстранении от должности в рамках рассмотрения уголовного дела. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе городской администрации.

— Завтра, 10 июня, будет собрание депутатов, где подберут кандидатуру на должность исполняющего обязанности главы города, — рассказала помощник главы города Екатерина Брунцова.

Напомним, в середине мая уголовные дела Александра Виноградова арестовали 12 марта. В администрации города после этого сообщили, что обвинение надуманное, а сам чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию»:

— В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК». Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию.

23 марта Александр Виноградов обжаловал решение суда о мере пресечения в СИЗО. Облсуд отправил его под домашний арест. А уже 7 июня Виноградова отстранили от исполнения обязанностей.

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