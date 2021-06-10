Особый уход: Текслер обещает сберечь даурские лиственницы в Челябинске

Губернатор и директор Ботанического сада ЧелГУ обсудили планы благоустройства участка в самом центре города. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Губернатор Челябинской области в своем аккаунте социальной сети Инстаграм рассказал о перспективах участка в центре нашего города, где недавно вырубили даурские лиственницы.

Под сенью растущих еще легендарных деревьев он встретился с директором Ботанического сада ЧелГу Верой. Как пояснил глава региона, «нужно было услышать не отчеты чиновников, а мнение уважаемого общественного эксперта».

После консультации со специалистом губернатор озвучил выводы.

Оставшиеся на перекрестке пр. Ленина и ул. Красной лиственницы нужно сберечь, обеспечив деревьям-долгожителям особый уход.

Речь о регулярном поливе, лечении, подкормке специальными удобрениями. Впрочем, как указал губернатор, нужно изменить отношение к уходу за всеми деревьями в городе. Не должно быть «просто деревьев»; заботиться нужно о каждом.

Осенью на месте вырубки высадят молодые даурские лиственницы-крупномеры. Участок пешеходной зоны на перекрестке двух улиц приведут в порядок. Кроме того, Алексей Текслер пообещал изучить с коллегами вопрос, чтобы у этого участка появился особый охранный статус.

После инцидента с вырубкой лиственниц в мэрии приняты кадровые решения — уволены два чиновника. «Ситуация не должна повториться впредь, иначе будут и другие», — предупредил губернатор.

Решение по вырубке того ли иного дерева должны приниматься квалифицированными специалистами. И нужно сначала сделать все, чтобы помочь дереву выжить, а уж потом принимать решения о сносе. Во всем мире «деревья с историей» охраняются особым образом, являясь и достопримечательностью, и гордостью, и историческим наследием.

Алексей Текслер еще раз подчеркнул: «Любые планы в отношении деревьев должны быть открытыми и публичными. Только так».

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