В городском бору Челябинска начали вырубать лес

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинцев обеспокоило вырубка деревьев в городском бору. Они опасаются, что происходящее незаконно. В Минэкологии области сообщают, что людям не стоит переживать и обещают произвести на участке компенсационную высадку в следующем сезоне.

— На данном участке проводится санитарная рубка сухих деревьев, проводимая Главным управлением лесами, — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — Каждое дерево было проверено комиссионно, с представителями экспертов и общественности, а сама уборка сухостоя была анонсирована в СМИ. В следующем сезоне здесь будут высажены молодые деревья.

На любые действия в городском бору челябинцы реагируют остро. Споры вокруг изменения границ памятника природы и строительства на его территории хирургического корпуса детской больницы идут уже не первый год. Для строительства депутаты приняли решение на вырубку части челябинского бора после исключения этого участка земли из территории природного памятника. Это не понравилось общественности, и они смогли обжаловать его в апелляционном суде Санкт-Петербурга. В декабре 2018 года депутаты в экстренном порядке одобрили изменение границ бора с выведением участка необходимого под строительство хирургического корпуса детской областной больницы. Взамен присоединялись другие территории. 2 февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции, находящийся в Санкт-Петербурге в очередной раз подтвердил незаконность изменения границ городского бора в Челябинске.

Но Николай Валуев 27 мая выступил за скандальную стройку корпуса детской хирургии в челябинском бору. По мнению депутата Госдумы, в данном случае человек важнее природы. На следующий день седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил решение второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге и дело вернули на новое рассмотрение в Челябинский областной суд, который ранее уже вставал на сторону властей в этом вопросе.

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