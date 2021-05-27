Николай Валуев выступил за скандальную стройку корпуса детской хирургии в челябинском бору

Николай Валуев поделился с челябинскими журналистами мнением о строительстве корпуса хирургии в городском бору. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заместитель председателя комитета по экологии Госдумы Николай Валуев в четверг, 27 мая, встретился с общественниками Челябинска по вопросу строительства детского хирургического корпуса в памятнике природы — городском бору. Парламентарий приехал, чтобы лично разобраться в споре.

Николай Валуев не стал скрывать, что в Челябинск приехал на международный турнир по ММА. Прилетел пораньше, чтобы лично осмотреть участок городского бора, который планируют отдать под новый хирургический корпус. СМИ на этот выезд не приглашали. Не пустили журналистов и в зал, где с участием депутата и общественников, выступающих за защиту бора, шло обсуждение спорного для города вопроса. После встречи Валуев высказал свое личное мнение.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Необходимы изменения к Федеральному закону в части регулировки полномочий регионов в отношении ООПТ, — считает Николай Валуев, возглавляющий рабочую группу при комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. — Изменение границ региональных ООПТ на местах далеко не всегда проходит для благовидной цели. Недобросовестные чиновники сейчас могут под негодные цели условно изменять границы ООПТ под застройку. Но в Челябинске речь вообще не идет о каком-то элитном коттеджном строительстве. В данном случае речь идет о расширении медицинского учреждения, которое (я сейчас высказываю собственное мнение) крайне необходимо для расширения возможностей по реабилитации и хирургическому вмешательству для детей. С тем, чтобы у челябинских врачей появилась такая возможность, соглашается и общественность. Этот пункт объединяет абсолютно всех, и я сегодня в этом лично убедился.

Правда, изначально депутат Госдумы в своем Instagram придерживался иного мнения. В посте Николай Валуев написал, что строительство нового корпуса больницы — «дело хорошее, но не на особо охраняемой территории». Вскоре после размещения он удалил публикацию:

— Понял, что ситуация требует моего личного присутствия. И вот сегодня я перед вами. Наверное, это лучшее доказательство моих намерений. Предпочитаю действовать, а не говорить. Поэтому сегодня ночью взял билет пораньше, чтобы иметь возможность не только посетить спортивное мероприятие, но и лично разобраться в ситуации.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Изменение мнения Николай Валуев аргументировал доводами врачей. Сказал, что строительство корпуса должно примыкать именно к существующей больнице для улучшения качества медпомощи маленьким пациентам. Если же, по его словам, здание появится в другом месте, процесс будет невозможно организовать.

— При принятии решений всегда исхожу из человеческой позиции и действую в интересах людей. Для меня человек, извините, даже выше природы, хоть я и в природном комитете. В данном случае речь идет о детях, — выразил личное мнение Николай Валуев.

Депутат не стал скрывать, что обсуждение с общественниками выдалось эмоциональным. Николаю Валуеву приходилось их «гасить». От оценки аргументов протестной группы он воздержался. А их отсылки к действующему законодательству в области охраны окружающей среды и земельному кодексу назвал абсолютно справедливыми.

— Разговор получился объективным, но все остались при своем мнении, — констатировал Николай Валуев. — С одной стороны есть необходимость в хирургическом корпусе, с другой — есть готовность властей идти на восстановление бывших границ городского бора, присовокупив туда охраняемую территорию, которая не должна ни в коей степени затронуть интересы проживающих там людей. Так как ограничения, которые их коснуться, не факт, что им понравятся.

На сегодняшний день власти хотят исключить четыре гектара городского бора под строительство хирургического корпуса детской больницы и одновременно с этим добавить лесу еще 59,9 гектара. Под охрану планируют взять землю урочища Монахи, а еще увеличить охранные зоны вокруг памятника природы. Вернуть прежние границы бора без урезания территории, по словам депутата Госдумы, невозможны.

— Не может обсуждаться прирезка земли, которая больше чем в десять раз превышает территорию возможно вырезаемой, где по замыслу должен появиться дополнительный корпус этой больницы, — отметил Николай Валуев. — Что касается кассационных процедур (заседание пройдет 28 мая в седьмом кассационном суде, — Прим. редакции): их результат мне неизвестен, и прогнозировать его не могу.

Председатель комитета Заксобрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов напомнил, что обсуждения спорного вопроса на площадке Заксобрания идут с осени прошлого года.

Михаил Махов считает, что нам нужен план сохранения памятника природы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Эмоционально проходит обсуждение судьбы челябинского городского бора, — рассказал Михаил Махов. — В результате этих обсуждений удалось сформировать перечень предложений, которые были поддержаны всеми сторонами этого непростого диалога — это представители власти, бизнеса и гражданского общества. Среди главных: должен быть утвержден план сохранения памятника природы и, возможно, приумножения его территории. Мы все несем за городской бор ответственность. Мы предлагаем увеличить площадь ООПТ, но с учетом строительства детского хирургического корпуса.

Скандалы вокруг возведения хирургического корпуса не утихают. Для строительства депутаты приняли решение на вырубку части челябинского бора после исключения этого участка земли из территории природного памятника. Это не понравилось общественности, и они смогли обжаловать его в апелляционном суде Санкт-Петербурга. В декабре 2018 года депутаты в экстренном порядке одобрили изменение границ бора с выведением участка необходимого под строительство хирургического корпуса детской областной больницы. Взамен присоединялись другие территории. 2 февраля Второй апелляционный суд общей юрисдикции, находящийся в Санкт-Петербурге в очередной раз подтвердил незаконность изменения границ городского бора в Челябинске.

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