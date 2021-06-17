Бывший вице-губернатор Андрей Косилов намерен судиться с родителями пострадавшей в ДТП девушки по компенсации 3,3 млн рублей

Родители пострадавшей студентки потребовали у Андрея Косилова возместить моральный вред и расходы на лечение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-заместитель губернатора Челябинской области и руководитель агрохолдинга «Равис Андрей Косилов намерен оспорить в суде требование о компенсации морального вреда родителям красавицы-студентки Анастасии Вяткиной. Они требуют 3,3 млн рублей за последствия ДТП.

— Мы указали в иске сумму на 3,3 млн рублей, — цитируют наши коллеги КП-Екатеринбург маму девушки Светлану Вяткину. — 1,3 млн — расходы на лечение и переезды, и нам с отцом Насти по 1 млн компенсации морального вреда. С февраля мы ухаживаем за ней на дому по очереди. Когда огласили требования во время предварительного слушанья адвокат Косилова спросила нас зачем мы каждый день ездили к дочери в Челябинск. Это вообще нормально? А ведь сам Косилов раздавал интервью и говорил «поставим девочку на ноги», «организуем самолет до Москвы».

Андрей Косилов не согласился с требованиями о компенсации и подал кассационную жалобу.

Напомним, резонансная авария произошла в 2019 году в Аргаяшском районе. Бывший вице-губернатор за рулем Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Ладой», в которой ехали трое молодых людей. В их числе — Анастасия Вяткина.

Девушка получила тяжелые травмы, несколько недель находилась в коме. Сейчас она прикована к инвалидной коляске, потеряла зрение и может давать лишь односложные ответы на вопросы близких.

Аргаяшский районный суд приговорил Андрея Косилова к двум годам ограничения свободы и выплате 1,3 млн рублей в качестве компенсации потерпевшим. В том числе 1 млн рублей виновник обязан был выплатить Анастасии Вяткиной. Вину в ДТП он признает частично, сетуя на то, что авария произошла на его полосе.

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