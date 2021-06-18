Осужденный за взятку экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев просит сменить ему колонию

Центральный райсуд отправил Тефтелева в колонии строгого режима Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за взятку, попросил заменить ему колонию строгого режима на более мягкий вариант. Соответствующее ходатайство поступило Калининский районный суд. Согласно базе судебного делопроизводства, рассмотрение запланировано на 14:00 6 июля.

Напомним, бывшего градоначальника приговорили к 3 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 37,5 млн рублей за получение взятки (гособвинитель просил 6 лет и 75 млн). Деньги он уже выплатил, а вот в колонию так и не отправился — по ходатайству следователя Тефтелев до сих пор остается в СИЗО.

Напомним, бывший мэр Евгений Тефтелев получил взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги он вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы. Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Ему назначили 8 лет колонии общего режима без штрафа. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

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