В Челябинске под суд пойдут два полицейских, обвиняемых в продаже похоронщикам данных об умерших

Обвиняемые признали вину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске двое полицейских предстанут перед судом по делу о получении взятки. Их обвиняют передаче данных об умерших владельцу ритуальной фирмы за вознаграждение. Как сообщил в пятницу, 2 июля, сообщил старший помощник руководителя СУ СК по региону Владимир Шишков, расследование уголовных дел завершено и следствием собрана достаточная доказательная база.

— По данным следствия, в течение 2020 года обвиняемые получили взятки от предпринимателя — более 30 тысяч рублей — за предоставление информации об умерших в Челябинске для последующего оказания фирмой ритуальных услуг, — рассказал Владимир Шишков. — Обвиняемые признали вину в совершенных преступлениях по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

На завершающей стадии расследования в настоящее время также находятся дела в отношении владельца похоронной фирмы и еще одного сотрудника полиции, получавшего взятки в сумме более 160 тысяч рублей за совершение аналогичных незаконных действий.

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