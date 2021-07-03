В Челябинскую область пришло 38,4 тыс. доз вакцины «Спутник V»

Дозы распределят по больницам региона. Фото: минздрав Челябинской области

Сегодня, 3 июля, в Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в 38 400 доз. Об этом сообщили в региональном минздраве.

— После разгрузки с «Областного аптечного склада» специальным транспортом препарат направится в медицинские учреждения по всему региону, — уточнили в ведомстве.

В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом и тем, что многие предприятия стали требовать от работников обязательную вакцинацию, в регионе наблюдается напряженность — люди не могут записаться на прививку через Госуслуги, а в ТРК огромные очереди. Тем более вакцин хватает не всем.

Челябинцы сообщают, что доз в пунктах вакцинации хватает не всем. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— В «Роднике» сегодня, 3 июля, очередь часовая. Но первых компонентов привезли всего 100 доз, поэтому многие ушли ни с чем, — рассказывает челябинка Инна.

Тем не менее, вице-губернатор Ирина Гехт оценивает темпы вакцинации в регионе как высокие. 1 июля был поставлен новый рекорд — первым компонентом укололись 13 287 человек, вторым — 3 437.

Где сделать прививку в эти выходные — в нашем материале.

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