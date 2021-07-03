Ведра в зале ожидания: во время ливня в Челябинске протекла крыша нового здания аэропорта

Фото: читатель КП

Во время сильного ливня вечером в субботу, 3 июля, в новом терминале челябинского аэропорта случился потоп. В зале ожидания расставили ведра и обрезанные бутылки.

— Стоим на стойке регистрации, чувствую: на голову что-то капнуло, потом еще. Мне говорят: «Не волнуйтесь, у нас потоп». Потом смотрю в зале ожидания везде ведра стоят. И это новый аэропорт, — рассказал читатель КП-Челябинск.

Пока разгул стихии не отразился на расписании аэропорта — на момент публикации материала все вылеты и прилеты были по расписанию. Напомним, накануне из-за сильного ливня в Екатеринбурге два самолета отправили в Челябинск.

Отметим, что это уже не первый потоп в новом терминале. Год назад во время жары потекли кондиционеры. Тогда в авиапредприятии заявили, что оборудование еще на гарантии.

Ливень в Челябинске и соседнем Копейске продолжается уже несколько часов. Больше фото и видео — по ссылке.

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