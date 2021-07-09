В мэрии попросили челябинцев поделиться идеями по развитию велодвижения

В Челябинске собираются создать условия для свободного проезда велосипедистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Челябинска попросили поделиться идеями по поводу обустройства велосипедных дорожек.

— Это поможет специалистам в проектировании велосреды, — пояснили в администрации города.

В мэрии сейчас продумывают концепцию будущей велосипедной инфраструктуры и готовят техническое задание для проектировщиков.

Высказать свое мнение горожане могут на странице конструкторского бюро.

Напомним, после того, как губернатор Алексей Текслер прокатился по городу на велосипеде, мэр Челябинска Наталья Котова объявила о создании в городе программы велодвижения. Помимо создания отдельных дорожек для велосипедистов власти намерены заняться понижением тротуаров, размещением специальных парковок и станций техобслуживания.

Напомним, велополосы должны открыться после ремонта Комсомольского проспекта в Челябинске.

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