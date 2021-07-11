На юге Челябинской области потушили открытый огонь

Так выглядит поселок Джабык после пожара. Фото: читатель КП-Челябинск

На утро 11 июля пожары в Карталинском и Нагайбакском районах локализованы на общей площади 14 тыс. га, открытого горения нет. Ночью по всей территории юга области прошли дожди до 20 мм.

— Производится объезд периметра пожара. Авиация для тушения не применяется. Запланирована авиаразведка с применением вертолета МИ-8, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В Челябинское области трое суток полыхали лесные пожары. Площадь, пройденная огнем, составила 14 тыс. га. В Джабыке сгорели 63 дома. Из их 40 постоянного проживания, 23 — дачи. Публикуем фото последствий и рассказы жителей.

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