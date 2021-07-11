У жителей сгоревших в лесных пожарах поселков спросят, где строить дома

У жителей сгоревших поселков спросят, где им построить дома. Фото: Ольга Векушкина.

Сегодня в Карталинском районе, пострадавшем от лесных пожаров, работают специалисты министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Накануне губернатор обозначил главную задачу: быстро начать восстанавливать дома людей в п. Джабык и Запасное.

— В первую очередь, мы должны выяснить пожелания жителей: кто-то хочет остаться в поселке и восстановить дом, кто-то, возможно, пожелает переехать. Кроме того, сегодня в поселке Джабык будут работать представители строительных организаций. Они должны определить объем и сроки выполнения работ по строительству жилья, — рассказал министр строительства и инфраструктуры области Юлий Элбакидзе.

Расчистка участков под строительство уже началась. Как ранее сообщил заместитель губернатора Сергей Сушков, сейчас выясняются данные по всем собственникам жилья в двух поселках.

Накануне в телефонном разговоре с президентом страны Владимиром Путиным губернатор Алексей Текслер доложил о ситуации по борьбе с лесными пожарами. Глава государства поручил губернатору внести предложения по восстановлению жилья, утраченного в лесных пожарах.

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