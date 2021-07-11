Новые трамваи для Челябинска начали обкатывать в Усть-Катаве

Фото: Яков Титенок/"Челябинский транспорт"/vk.com

В Усть-Катаве первый трамвай из партии 2021 года для Челябинска проходит обкатку. Информацию и фото разместили в группе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте».

— Обкатку второго вагона планируют провести 11- 12 июля. И к середине июля отправить оба вагона в Челябинск, — говорится в сообщении. — Поставка в количестве не менее 10 штук ожидается до 1 сентября.

Как ранее сообщал миндортранс, 10 из 30 новых трамваев доставят в Челябинск в сентябре, а остальные — к декабрю 2021 года. Договор с компанией «Синара-Транспортные Машины» уже заключен, в мае подрядчик на производственных мощностях «Усть-Катавского вагоностроительного завода» начал производство вагонов.

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