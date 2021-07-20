В телеграм-канале Виталия Безрукова опубликовали официальное заявление в связи с задержанием чиновника

Фото: Виталий Безруков. Об экологии официально/t.me

В официальном телеграм-канале замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова появилось сообщение о задержании чиновника.

Обычно на канале «Виталий Безруков. Об экологии официально» замминистра публиковал комментарии по вопросам, касающимся экологической обстановки в регионе. Но новое сообщение написано от третьего лица. Маловероятно, что автором является сам замминистра, которого сегодня задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

— Министерство экологии Челябинской области подтверждает информацию о задержании заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова и заинтересовано в объективном расследовании. По запросу силовых структур в оперативном порядке предоставляются все необходимые материалы, — говорится в опубликованном под заголовком «Официальное заявление» сообщении.

Добавим, за день до того, как в минэкологии с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов, с поста замминистра уволилась Яна Куприкова.

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