Замминистра экологии Челябинской области вышел на работу на следующий день после задержания

Фото: Виталий Безруков. Об экологии официально/t.me

Заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова не стали помещать под стражу. После задержания его отпустили домой, а сегодня чиновник вернулся к работе в министерстве.

— Он работает сегодня в обычном режиме, — сообщили в пресс-службе минэкологии.

— В отношении Виталия Безрукова избрана мера принуждения в виде обязательства по явке, — объяснил старший помощник руководителя СУ Следственного комитета по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, накануне в областное министерство экологии с обыском пришли сотрудники правоохранительных органов. Под подозрение попал заместитель министра. В отношении Виталия Безрукова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, замминистра предупредил о предстоящей проверке одно из предприятий, чтобы там успели уменьшить количество вредных выбросов перед приездом инспекторов.

За день до обыска в отставку ушла еще один заместитель министра экологии — Яна Куприкова.

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