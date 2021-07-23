Суд изберет меру пресечения руководителю челябинского отделения ПФР

Виктор Чернобровин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

В Тракторозаводском райсуде скоро начнется заседание по избранию меры пресечения руководителю отделения пенсионного фонда России по Челябинской области Виктору Чернобровину. Начало было запланировано на 14:00, но пока в зал никого не пускают, сообщает корреспондент КП-Челябинск.

Напомним, глава отделения ПФР подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

— По данным следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, на прошлой неделе задержали с поличным замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области Александра Орехова. Ему также вменяется получение взятки в размере более 3 млн рублей. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием, и его отправили под домашний арест.

Еще одним фигурантом дела о коррупции в ПФР также стал начальник административно-хозяйственного отдела Рудольф Зайцев. Он был задержан силовиками в Калининграде по обвинению в получении взятки на сумму более 1 млн рублей Силовики задержали его в Калининграде. Накануне суд Челябинска отправил его под домашний арест на два месяца

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru